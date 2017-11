IFRS realiza Seminário Educação sem Machismo

O IFRS Câmpus Osório recebeu o Seminário Educação Sem Machismo, realizado pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.Com a presença maciça de servidores, alunos e professores o evento foi realizado no auditório do instituto com o objetivo de debater caminhos para combater a violência de gênero, a partir da reconstrução e transformação de ideias pré-concebidas já estabelecidas desde a infância.

O encontro teve a participação das palestrantes – Deputada Estadual e Procuradora Especial da Mulher da Assembléia Legislativa, Manuela d’Ávila, a Doutora em filosofia e coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade do IF Osório, Kathlen de Oliveira e a feminista e bolsista do projeto “Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser”, Natália de Jesus. “Precisamos debater uma educação livre de machismo dentro das nossas escolas para construir uma sociedade melhor. Precisamos entender a relevância desta discussão para construir um país desenvolvido”, destaca a deputada Manuela. A mediação foi realizada pela professora de Administração, que participa do Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade do IF Osório, Cátia Gemelli.

Texto: Anelize Sampaio