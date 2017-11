IFRS – Campus Osório conquista cinco premiações na Mostratec 2017

Pesquisas desenvolvidas por estudantes de Osório destacam-se e são credenciadas para apresentação em eventos pelo Brasil e no exterior

O IFRS-Campus Osório teve seis trabalhos selecionados para serem expostos e conquistou cinco premiações na Mostratec 2017, entre elas o Prêmio Jovem Cientista da Assembleia Legislativa e o Prêmio Intel de Promoção à Pesquisa. A Mostratec é uma grande feira de ciência e tecnologia realizada anualmente no município de Novo Hamburgo, por promoção da Fundação Liberato, e este ano ocorreu de 23 a 27 de outubro. O IFRS apresentou resultados de pesquisas desenvolvidas pelos estudantes em diferentes áreas (confira a relação abaixo).

Entre os reconhecimentos recebidos estão: 1º lugar em Ciências Ambientais; 2º lugar em Ciências Sociais, Comportamento e Arte; 3º lugar em Bioquímica e Química. Com as premiações, estudantes e orientadores são credenciados para apresentarem os trabalhos em outras feiras, no ano de 2018, em diferentes estados brasileiros e também nos Estados Unidos e na Argentina.

Houve ainda duas premiações especiais: o Prêmio Jovem Cientista da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 2018, para a estudante Juliana Davoglio Estradioto; e o Prêmio Intel de Promoção à Pesquisa, concedido à professora Flávia Twardowski.

Será o segundo ano consecutivo que uma estudante do IFRS-Campus Osório conquista o Prêmio Jovem Cientista. Ele é concedido pela Assembleia Legislativa para os três alunos que obtêm melhor pontuação na classificação dos trabalhos individuais da Mostratec. Juliana receberá a premiação pelo projeto “Estudo do resíduo agroindustrial do maracujá como material adsorvente de corantes industriais têxteis”. Em 2017, a estudante do IFRS Maria Eduarda Santos de Almeida obteve o prêmio com o projeto “BioPatriam: Preservação da biodiversidade através de planta nativa brasileira”.

O IFRS-Campus Osório participa da Mostratec desde o ano de 2011 e desde 2012 tem recebido premiações no evento.

Confira a lista de trabalhos expostos e as premiações recebidas pelo IFRS-Campus Osório na Mostratec 2017:

Estudo do resíduo agroindustrial do maracujá como material adsorvente de corantes industriais têxteis

1º lugar em Ciências Ambientais

Autora: Juliana Davoglio Estradioto

Orientadora: Flávia Twardowski

Com a premiação, a autora receberá o Prêmio Jovem Cientista da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul; a autora e a orientadora receberão credenciais para as feiras Intel ISEF, que ocorrerá em maio de 2018, em Pittsburg (Estados Unidos); e para a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em julho de 2018, em Alagoas.

Linguística Computacional e Jornalismo: construção de recurso para análise de textos de revista

2º lugar em Ciências Sociais, Comportamento e Arte

Autores: Leonardo Pereira dos Santos, Diulia Justin Deon

Orientadora: Larissa Astrogildo de Freitas

Coorientadores: Alexandre Ricardo Lobo de Sousa, Kathlen Luana de Oliveira

Com a premiação, os autores e orientador recebem credencial para a Feira Nacional da Argentina, que ocorrerá na Argentina em novembro de 2018.

Detecção de drogas ansiolíticas em bebidas alcoólicas adulteradas

3º lugar em Bioquímica e Química

Autora: Isabela Dadda dos Reis

Orientadora: Flávia Twardowski

Coorientador: Claudius Jardel Soares

Com a premiação, a autora e a orientadora recebem credencial para a Feira Nacional da Argentina, que ocorrerá na Argentina em novembro de 2018.

Lactofind: uma nova alternativa para intolerantes à lactose

Autoras: Ana Paula Wagner Steinmetz, Julia de Oliveira

Orientadora: Flávia Twardowski

Coorientador: Plinho Francisco Hertz

Publicação na revista científica Inciencia

Eficiência de uma microbiota ferro tolerante e a recuperação de áreas degradadas

Pedro Otávio Ferri Burgel

Orientadora: Heloísa Bressan Gonçalves

Coorientadora: Flávia Twardowski

Produção de material alternativo e sustentável viável à construção de próteses dentárias

Autora: Pamela Kreche Viegas

Orientadora: Flávia Twardowski

Flávia Twardowski

Prêmio Intel de promoção a pesquisa