GRUPO AUSTRAL ANUNCIA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DE PORTO ALEGRE

Dia 18/02, será a estreia da 4ª edição da Temporada de Carnaval de Rua de Porto Alegre. A programação do evento inclui ´Palestra Carnaval Ritualismo e Patrimônio´ e ´Oficina de Percussão´, além dos 15 blocos que levarão alegria e o samba às ruas da Cidade Baixa e da Orla do Guaíba, cartão postal da cidade, até o dia 11/03. Produzido pelo Grupo Austral em parceria com a Olelê Produtora, a expectativa deste ano é de atrair cerda de 300 mil foliões. Segundo o diretor comercial da Austral, Vinícius Garcia, o Carnaval de 2017 será mais organizado para garantir a folia de todos mais confortável, com datas, e duração das programações melhores definidas pela união de moradores com iniciativa privada, Ministério Público, Órgãos da Prefeitura Municipal e Brigada Militar. Os desfiles contarão com banheiros químicos ao longo do percurso e apoio de staff em volta do trio para maior segurança do público. O Carnaval de Rua de Porto Alegre tem produção do Grupo Austral em parceria com a Olelê Produtora e Opinião Produtora, patrocínio NET Claro e Skol, e finaciamento do Pró Cultura do RS.

Confira a programação completa:

18/02

Galo de Porto: Inicia na Joaquim Nabuco, dobra na Lima e Silva e termina na esquina com a Perimetral. (das 15h às 21h)

Bloco do Jeito que tá Vai: Inicia na João Alfredo, dobra na rua da república, e termina na esquina com Lima e Silva. (das 15h às 21h)

Maria do Bairro: Parado na Sofia Veloso. (das 15h às 21h)

19/02

Panela do Samba: Inicia na João Alfredo e termina no Largo da Epatur. (das 15h às 21h)

25/02

Banda DK e Trinca: Inicia na Rua da República, dobra na José do Patrocínio, Dobra na Venâncio Aires, dobra na Aureliano Figueiredo Pinto, dobra na João Alfredo e depois dobra novamente na Rua da República. (das 15h às 21h)

28/02

Rua do Perdão: Parado na Rua da República entre as ruas João Alfredo e José do Patrocínio. (das 9h às 15h)

04/03

Areal do Futuro e Ziriguidum: Entre a Rua da República e João Alfredo. (das 15h às 21h)

05/03

Os Intocáveis (Vai mudar a data porque tem GRENAL, não sabemos ainda, provavelmente seja dia 12/03): Inicia na João Alfredo e termina no Largo da Epatur. (15h às 21h)

11/03

Bloco do Isopor: Inicia na Joaquim Nabuco, dobra na Aureliano Figueiredo Pinto, dobra na Praia de Belas e termina na Praça Isabel Católica. (15h às 21h)

19/03

SKA FOLIA e Império da Lã: Orla do Guaíba, saindo da frente da pista de skate.

Turucuta: Augusto de Carvalho. (das 9h às 15h)

*Programação sujeita à alteração