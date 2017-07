Gêmeos de Santo Antônio da Patrulha são selecionados para o Bolshoi

Uma das mais tradicionais escolas de dança do mundo terá a presença de dois irmãos gaúchos, os gêmeos Murilo e Maurílio Souza Muniz, de 15 anos. Eles são moradores de Santo Antônio da Patrulha, estão entre os oito aprovados para cursar a Escola de Teatro do Bolshoi, no Brasil, que fica na cidade de Joinville, em Santa Catarina.

Os jovens enfrentaram a seletiva, que reuniu bailarinos, nesta terça-feira (25/07), de 12 estados brasileiros e também da Argentina e do Paraguai. Foram 430 candidatos avaliados e os gaúchos garantiram duas vagas. As audições faziam parte do 35º Festival de Dança de Joinville.

Murilo e Maurílio foram recebidos com festa na tarde desta quarta-feira (26/07) na cidade natal. A família, emocionada, divide a alegria com a apreensão pela partida dos filhos. Mas, a mãe assegura que é a realização de um sonho. Desde pequenos, sempre gostaram de dançar e são muito dedicados. Há cinco anos eles frequentam a Oficina de Dança Renata Guimarães, em Santo Antônio da Patrulha. Renata, grande incentivadora dos bailarinos disse ser impossível mensurar a emoção deste momento.

O Bolshoi Brasil concede bolsas de estudo integrais para todos os aprovados. Além de ensino gratuito, os alunos recebem alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar.



Para manutenção da bolsa, os alunos devem apresentar bom rendimento na Escola Bolshoi e também no ensino regular. A ausência de boas notas implica na perda da bolsa de estudo.

Fonte: Escola Bolshoi/ ACS Prefeitura de SAP /Fotos: Kazumi Orita Filho