Frigórifico Borrúsia é premiado

A empresa, que conquistou a preferência dos consumidores, foi contemplada com o prêmio Mérito Empresarial do Rio Grande do Sul

O Frigorífico Borrússia, localizado no Morro da Borússia, em Osório, foi contemplado no dia 26 de junho com o prêmio Mérito Empresarial do Rio Grande do Sul – 22º Ano. “Queremos compartilhar mais um premio conquistado, com muito trabalho e seriedade, com familiares, amigos, admiradores, colaboradores, clientes e consumidores. Agradecemos pela confiança e credibilidade” destacam os fundadores, João e Adélia, Enedir e Nelci.

A empresa, que iniciou na década de 80, é fruto do empreendedorismo dos irmãos João e Enedir Dias. Na época, eles cortavam grama pelo litoral norte gaúcho e, por morarem no interior de Osório, eram questionados sobre trazer produtos coloniais para cá. Foi então que iniciaram a produção de embutidos, feitos com muito amor e com o sabor da colônia.

“Hoje em dia, o frigorífico é preferência entre os consumidores. Os produtos, que variam entre quatro linhas, sendo elas carnesresfriadas e congeladas, produtos cozidos, frescais e defumados, podem ser encontrados nas grandes redes supermercadistas e estabelecimentos comerciais de médio e pequeno porte em todo o Estado. Além do mais, cada item conta com um tempero diferenciado, o que garante a qualidade e o sabor único.

“O Frigorífico Borrússia dispõe de amplo parque fabril, com 5.296 m², onde une todos os setores. Atualmente, o setor de abate tem capacidade para 700 suínos por dia, porém, os diretores já planejam a construção de um espaço fabril maior, o qual deverá ampliar a capacidade do abate para 1.000 suínos.

Texto: Vanessa Puls

Fotos: Divulgação