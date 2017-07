Fórum Internacional de Educação aborda a inclusão na escola

Na manhã de quinta-feira, dia 20, ocorreu o segundo dia do XXI Fórum Internacional de Educação com a Roda de Conversa no Auditório Romildo Bolzan, que foi ministrada pelo Me. Ed Moraes, Dr. Charles Ferreira, Dra. Soledad Bech e Dra. Helena Sardagna, onde abordaram temas como: “O Papel do Estado na Garantia de Direitos”, Gênero, “Diversidade e Desigualdades na Educação”, Educação dos povos indígenas, afrodescendentes e população do campo” e “Inclusão como Direito”.

No turno da tarde, os participantes do evento puderam acompanhar a apresentação oral de trabalhos científicos que foram apresentados em diferentes salas do Centro Universitário Cenecista de Osório, UNICNEC. Os trabalhos nortearam diversos assuntos relacionados a educação, como por exemplo, os alimentos industrializados que geralmente são levados a escola pelas crianças.

Após as apresentações, três atividades foram realizadas simultaneamente em diferentes espaços. No auditório Romildo Bolzan, o especialista Adriano Lima ministrou a palestra “Teatralidade: um modo de ver e sentir a escola”, que envolveu a plateia.

A musicalidade foi o tema abordado pela Dra. Cristina Bertoni, com a palestra intitulada “Música na escola: a percepção do outro como dispositivo que aciona o modo de estar na sala de aula para o desenvolvimento da relação com o aprender”, no auditório Felipe Tiago Gomes.

Na câmara de vereadores, o Me. Renato Júnior, docente da UNICNEC, conversou com os participantes sobre liberdade, com uma palestra intitulada como “Liberdade: um banco e um violão”.

O XXI Fórum Internacional de Educação se estende até o fim desta sexta-feira (21).

Fonte: Assessoria de comunicação Cnec Osório