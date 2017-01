FESTIVAL DE VERÃO LEBES TRAZ EXALTASAMBA E OUTRAS ATRAÇÕES PARA O LITORAL GAÚCHO

Nó próximo dia 20 de janeiro (sexta-feira), a rede de varejo Lojas Lebes vai presentear os veranistas do litoral norte com o Festival de Verão Lebes: um show de música que vai reunir várias atrações na Av. Beira-Mar, em Imbé, a partir das 20h.

Exaltasamba, Doce Desejo, Kaka Campos com participação de Serginho Moah, do Papas da Língua e o DJ Capu serão as estrelas da noite. O evento que vai agitar a praia é aberto ao público, com entrada franca, classificação livre e realização da Opus Promoções.

Esta é mais uma ação do Verão Lebes, que tem movimentado a orla gaúcha com uma agenda repleta de atividades.

Fonte: Assessoria de Imprensa Lebes