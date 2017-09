Festejos Farroupilhas em Osório

Atrações e valorização à cultura gaúcha acontecem no Parque de Rodeios e Eventos

O evento é uma promoção da Prefeitura de Osório/Jogue Limpo, com organização da Assessoria de Cultura e Juventude e o apoio do SESC. O patrocínio da Tafona da Canção Nativa é de Scaini, Multplast, Supermercados Dalpiaz, Arroz Bons Ventos, Inkor e Rei Verde.

Em Osório, a Semana Farroupilha concentra a sua programação no Parque de Eventos e Rodeios Jorge Dariva e a abertura oficial ocorreu no final da tarde de quarta-feira (13/9).

As atividades variadas com manifestações culturais, artísticas, integrando as mostras e os desfiles de 20 de Setembro, mobilizam praticamente a comunidade toda, em momentos que relembram a Guerra dos Farrapos contra o Império, de 1835 a 1845 – marco inicial do amanhecer de 20 de setembro de 1835.

Osório promove entre (13 e 20/9) no Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva, o evento que envolve e faz com que os cidadãos das mais diferentes idades cultuem as tradições gaúchas. Os Festejos Farroupilhas atraem os gaúchos durante a Semana, na qual predomina a devoção ao tradicionalismo.

Confira a programação dos Festejos Farroupilhas/2017:

14/09/2017 – Quinta-feiraSemana Farroupilha08h- Hasteamento das bandeiras;Atividades culturais e pedagógicas;09h- Contação de história;09h30m- Visitação aos piquetes;10h30m- Integração Cultural (música, dança, poesia, chimarrão))14h- Contação de história;15h-Integração Cultural música, dança, poesia, chimarrão);16h- Visitação aos Piquetes;18h – Arriamento das bandeiras;19h30m- Show com Beto Mayer- O nativismo e o litoral (Palco central);20h30m- “O Litoral canta a Tafona” (Palco central);22h-Show com Tribo Maçambiqueira (Palco central);23h-Baile com grupo Farra-Lonão.15/09/2017 – Sexta-feiraSemana Farroupilha08h- Hasteamento das bandeiras;Atividades culturais e pedagógicas;09h- Oficina de Nó de Lenço;09h30m- Brinquedos e brincadeiras com Isabela Nunes;10h15m- Visitação aos piquetes;14h- Oficina de Nó de Lenço;14h30min- Brinquedos e Brincadeiras com Isabela Nunes;15- Workshop com Bethy Krieger (Palco Central);16h- Visitação aos piquetes;18h- Arriamento das Bandeiras;18h20min- Taça Farroupilha.

27ª Tafona da Canção

19h30m- Apresentação do Grupo Cultural Maçambiques (Palco central);

20h30m- “Tafoninha” – Etapa regional (Palco central);

22h- Show com Cristiano Quevedo e grupo (Palco central);

23h- Baile com Estação Fandangueira-Lonão.

16/09/2017 – Sábado

Semana Farroupilha

08- Hasteamento das bandeiras;

08h30m- Campeonato Municipal de Laço;

14h- Baile da Melhor Idade- Banda Jeito Natural-Lonão;

19h30m- Gineteada.

27ª Tafona da Canção

20h- Músicas concorrentes Tafona da Canção- Etapa Nacional (Palco central);

22h- Show Tributo a “Violeta Parra” com Maria Luiza Benitez (Palco central).

Semana Farroupilha

23h- Baile com GDÓ- Lonão.

17/09/2017 – Domingo

Semana Farroupilha

08h- Hasteamento das bandeiras;

08h30m- Campeonato Municipal de Laço;

09h – Encontro de Invernadas Artísticas;

11h- Missa Crioula;

17h-Show com Bruna Scopell- A força da mulher;

18h- Arriamento das Bandeiras.

27ª Tafona da Canção

19h30m- Show com Daniel Torres (Palco central);

20h- Grande Final da Tafona da Canção e premiação.

Semana Farroupilha

22h- Show com Mano Lima (Palco central)-SESC.

18/09/2017 – Segunda-feira

08- Hasteamento das bandeiras;

8h30m- Sesmaria da Poesia Estudantil-Pré-Mirim e Mirim (Lonão);

14h- Sesmaria da Poesia Estudantil- Pré-juvenil, Juvenil e Adulto (Lonão);

18h – Arriamento da bandeiras;

19h30m- Espetáculo Teatral – Lenda “A Salamanca do Jarau” (Lonão);

20h- Espetáculo de danças com Invernadas Artísticas (Lonão).

19/09/2017 – Terça-feira

08h- Hasteamento das Bandeiras

Atividades culturais e pedagógicas

09h- Palestra “Jogando Limpo com a Vida” (Marina Raimundo);

10h- Visitação aos piquetes;

14h- Palestra “Jogando Limpo com a Vida” (Marina Raimundo);

15h- Espetáculo teatral- Lenda “Salamanca do Jarau”;

16h- Visitação aos piquetes;

18h- Arriamento das Bandeiras;

19h- Gineteada;

20h- Encontro de gaiteiros- (Lonão).

20/09/2017 – Quarta-feira

08h- Hasteamento das Bandeiras;

15h- Desfile Farroupilha;

18h- Arriamento das bandeiras Encerramento dos Festejos Farroupilhas;

Entrega da premiação do Campeonato de Laço e Taça Farroupilha (Parque de Rodeios).

Obs.: Programação sujeita a alterações.