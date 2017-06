Almoço dos Namorados e Festa Julina do CTG Herança Charrua

Almoço dos Namorados

O almoço será no dia 11/06, às 12h

Cardápio: Arroz, galeto, maionese e salada mista

Valor: R$ 15,00

Festa Julina

Venham prestigiar e participar da Festa Julina do CTG Herança Charrua, no dia 01/07, a partir das 15h, terá brincadeira, pescaria, pinhão, pipoca, amendoim, etc.

Endereço: Rua Ildefonso Simões Lopes, 410 – Porto Lacustre