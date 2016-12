Feliz Natal

Mais um ano que passou e encerramos desejando feliz Natal e próspero ano novo. Num país em que o ano foi marcado por corrupções, o que nos importa é desejar que um novo país possa ser feito com muito mais ética e responsabilidade.

Em Osório, fortalecemos a imagem do nosso jornal como um veículos que divulga as coisas boas da nossa terra. Novos mandatários estarão assumindo os poderes no dia 01 de janeiro. Com eles, a esperança de dias melhores para nossa cidade.

Vivemos em um lugar abençoado. Os políticos honestos, aqueles que dirigem Osório e que podem ser exemplo para todos. Que neste Natal, e em todos os dias do próximo ano, possamos ser cada vez mais unidos, desfrutando de cada momento em um ano cheio de amor, paz, amizade e sabedoria. Por isso, o Jornal Bons Ventos deseja a todos seus leitores feliz Natal e um ótimo Ano Novo.