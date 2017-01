Feira do Livro promete movimentar ainda mais Atlântida Sul

Evento será de 1º a 05 de fevereiro na Praça da Integração com atrações variadas

O tradicional evento da cultural que ocorre durante o veraneio na Praça da integração, em Atlântida Sul, será de 01 a 05 de fevereiro das 17h às 22 horas.

Além de 10 estandes de livreiros, haverá sessão de autógrafos, intervenções teatrais, bate-papo, contação de histórias, shows musicais, exposições, feiras artesanais, presença do Museu do Ceclimar, Biblioteca do SESI e o Espaço do programa Jogue Limpo com Osório.

A feira que deverá atrair moradores e visitantes durante a programação de cinco dias, terá como Patrona a Professora Dione Ramos; a Homenageada Professora Isabel Silveira do Santos e Xerife: Professor Carlos Augusto Fontoura.

A abertura oficial acontecerá às 19h30min da quarta-feira (1º/02) com a presença da Banda municipal de Osório, seguida do Show com a Banda Dona Helena, às 21 horas.

O evento é uma promoção da PMO/Programa Jogue Limpo com Osório/Assessoria de Cultura.

Programação

Fonte: PMO