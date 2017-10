Expoagas de Tramandaí inicia hoje

Feira em tramandaí tem inscrições gratuitas para o varejo

A Associação Gaúcha de Supermercados dará o pontapé inicial da preparação do comércio do Litoral Norte do Rio Grande do Sul para a temporada de veraneio com a realização da 51ª Convenção Regional de Supermercados. Realizado em Tramandaí, no Centro de Eventos Municipal (Rua Ernesto Nunes Bandeira, s/nº), o evento acontece dias 25 e 26 de outubro. Neste ano, a Agas optou pela não realização de palestras, direcionando as atenções exclusivamente para a feira de negócios e para os cursos da escola móvel. A expectativa é de repetição dos números da última edição, com a movimentação de R$ 8,6 milhões em negócios dentre os 93 estandes, divididos em mais de 100 empresas, e os 2,4 mil visitantes previstos.

A Agas irá franquear mais uma vez as inscrições, além de supermercadistas, para representantes de lojas, petshops, farmácias, restaurantes, padarias, açougues, hotéis, bares e outros canais compradores. A ideia, segundo o presidente da Associação, Antônio Cesa Longo, é de que toda a cadeia varejista se prepare de maneira qualificada para o crescimento no movimento do comércio no litoral do RS durante o verão. “Apesar do momento de instabilidade econômica, faz parte da tradição gaúcha veranear. Com menos dinheiro no bolso, o consumidor procura os produtos com melhor custo-benefício. O empresário que for à Regional levará aos seus clientes as melhores opções com os preços mais em conta, e certamente sairá do evento mais preparado para entender este novo consumidor”, afirma Longo.

Sorteio de automóvel entre os compradores – A Convenção irá proporcionar oportunidades exclusivas de negociações entre fornecedores e varejistas, impulsionadas pela Promoção Agas, que sorteará um veículo zero quilômetro entre os compradores do evento (Certificado de Autorização Caixa n° 6-1499/2017). A cada R$ 500,00 em compras na feira, os visitantes terão direito a um cupom para participar do sorteio de um Fiat Mobi. “Além de fazer bons negócios e garantir a excelência na prestação de serviços aos veranistas através de compras que levem os melhores produtos para o seu estabelecimento, um felizardo também terá a sorte de ganhar um veículo para auxiliar na sua empresa”, frisa o presidente da Agas. O dirigente ainda destaca o crescimento da feira, que possuía 80 estandes em 2016 e contará com 93 em 2017. “São diversos segmentos: bebidas, alimentos, higiene e limpeza, saúde…para garantir que o setor saia da Convenção preparado para a temporada de veraneio que se aproxima”, exalta.

A Convenção Regional terá ainda cursos e workshops na escola móvel da Agas, estacionada no pátio do pavilhão do Centro de Eventos de Tramandaí. Antes do início do evento, dia 23, o curso Técnicas para contratar, manter e desenvolver colaboradores será ministrado por Angelita Garcia. Dia 24, Formação de cartazistas ficará a cargo de Rainer Telini, em aula 100% prática de confecção de cartazes. Dia 25, Salvador Fraga comandará Excelência em atendimento, em curso voltado para todo o varejo. Os três cursos acontecerão entre 8h e 17h30. Na sequência da Convenção, o Sebrae oferecerá dois workshops gratuitos, ambos dia 26: Liderança para resultados – o papel do líder nos times da mudança, das 10 às 12h; e Como a Internet pode ajudar os Pequenos Negócios, das 14h às 16h.

A 51ª Convenção Regional de Supermercados tem patrocínios de Superpan, Bal’Daia Distribuidora, Girando Sol, Mineiraço Pão de Queijo, Massas Romena e Jay’luc Cosméticos, e está com inscrições abertas pelo site www.agas.com.br.

Serviço

O quê: 51ª Convenção Regional de Supermercados Quando: 25 e 26 de outubro, das 15h às 22h e das 14h às 21h, respectivamente.

Onde: Centro de Eventos de Tramandaí (Rua Ernesto Nunes Bandeira, s/nº), Tramandaí/RS

Como participar: Inscrições gratuitas para varejistas no site www.agas.com.br.