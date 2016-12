Espetáculo Faces do Feminino encanta o público

O espetáculo Faces do Feminino foi realizado na última sexta-feira, dia 09, no CTG Estância da Serra, em Osório. O evento, da Escola de Dança Rafael Stenzel – Oito Tempos, representou as diversas faces da mulher, a mulher mãe, a mulher que trabalha, a mulher criança, entre muitas outras faces do feminino. O Espetáculo foi organizado e dirigido por Fabiane Linhares e Carine Machado, mais conhecida como “Bruxinha”.

Texto: Vanessa Puls

Fotos: Antão Sampaio