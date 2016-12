ESF Primavera faz chamamento aos Beneficiários do Bolsa Família

Os beneficiários do programa Bolsa Família da área de abrangência do ESF Medianeira que ainda não efetuaram a pesagem obrigatória neste segundo semestre de 2016, devem cumprir com essa obrigação.

O procedimento pode ser feito na Unidade de Saúde do bairro, na Rua Terra de Areia, 380 nesta terça-feira (29/11) durante o horário estendido das 17 às 21 horas, dentro da Programação do Novembro Azul.

O objetivo da pesagem é realizar o acompanhamento do estado nutricional dos beneficiários do Bolsa Família. Para efetuar a pesagem, é preciso apresentar cartão do Programa Bolsa Família, caderneta de vacinação, documento de identidade e cartão da gestante, além do cartão do Sistema Integrado de Saúde (SIS).

A pesagem é um dos requisitos obrigatórios para a manutenção do benefício e precisa ser cumprida duas vezes por ano, sendo uma no primeiro e outra no segundo semestre. Devem ser pesadas crianças de até 6 anos, mulheres de 14 a 44 anos e gestantes.

Fonte: PMO