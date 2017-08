Escola Sementinha realiza entrega de agasalhos para associação solidária

A Escola de Educação Infantil Sementinha está sempre buscando conscientizar seus alunos sobre a importância do compartilhar. Dentro desta proposta, realizou-se no início do mês de Julho a tradicional Festa Temática da Família, que aborda os temas como Dia da Família, Dia dos Amigos, Dia dos Avós e Dia do Colono. Além de compartilhar momentos de alegria e amor entre as famílias, o evento arrecadou, como entrada, um agasalho em bom estado. As contribuições arrecadadas foram organizadas e entregues na tarde do dia 31 de Julho à ASA – Ação Solidária Adventista, que consiste em uma iniciativa solidária de assistência social que a igreja local, de forma organizada com cadastros, realiza para ajudar seus semelhantes mais necessitados. Escola Sementinha: Há 30 anos Plantando uma Educação com Princípios.