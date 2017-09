Escola infantil visita canil da Brigada Militar

No lugar de uma ação de policiamento, cães do Canil da 1ª Companhia do 8º Batalhão de Polícia Militar, em Osório, exibiram suas habilidades para alunos da Escola de Educação Infantil Sementinha, na tarde de quinta-feira (31/8).

As crianças, entre 5 e 6 anos, divertiram-se com as demonstrações de farejamento feitas pelas cadelas Lola, a mais antiga no Canil, e Glock, além do cão Thor, que, entre as tarefas recebidas, encontravam objetos escondidos pelos alunos.

Adestrados pelo sargento João Alberto da Trindade Beck e pelo soldado Francklin Ribeiro do Amaral, os cães também receberam carinho das crianças, numa demonstração da antiga amizade entre esses animais e as pessoas.

Foi a primeira visita da Escola Sementinha ao Canil da Brigada Militar e segundo as professoras Juliana Barcelos Oliveira e Amanda Pires, o objetivo foi estimular as crianças a ter cuidado com os animais. A proprietária da escola, Elisa Kholrausch, que também acompanhou as crianças, disse que a atividade integra o Projeto Semear, dentro da proposta de sustentabilidade aplicada pelo estabelecimento.

Os cães do Canil da 1ª Cia do 8º BPM atuam em diversas operações policiais no Litoral Norte, com relatórios exitosos na detecção de entorpecentes, e também participam de eventos que envolvam as comunidades da região.