Escola desenvolve ações de incentivo à alimentação saudável

A EMEI Estrelinha do Mar, que iniciou as aulas nesta semana, voltou atenção ao tema frutas, conforme o planejamento do educandário.

Com apoio dos dedicados auxiliares educacionais, a EMEI promoveu várias atividades referentes ao assunto, como a hora do conto, culinária e iniciação ao pomar da escola. A ação tem como meta promover o incentivo à alimentação saudável.

Fonte: PMO