Escola Criança Feliz participa do projeto “Tampinha Legal”

Alunos arrecadaram cerca de 100kg de tampinhas, que serão revertidas para construção de um novo playground

Anelize Sampaio

Os alunos da Escola de Educação Infantil Criança Feliz de Osório estão participando do projeto “Tampinha Legal”. O objetivo é conscientizar as crianças sobre a educação ambiental e incentivar a coleta de tampas plásticas para que sejam reutilizadas. De acordo com a diretora, Catiana Gafforeli Espíndula, foram arrecadados mais de 100 kg de tampinhas, com o apoio do CPM – Conselho de Pais e Mestres da escola. Os recursos arrecadados pelo projeto serão revertidos para a construção de um novo playground para a escola. A meta é arrecadar 500kg de tampinhas.

“Realizamos atividades práticas sobre o meio ambiente que despertam vivências e interações. Os alunos separam as tampinhas por cores, que agregam mais valor na hora da troca. É uma ação lúdica que eles adoram! São pequenas atitudes que fazem a diferença no nosso dia a dia oportunizando que a criança seja um agente transformador da nossa sociedade desde cedo”, destaca a diretora Catiana. As doações das tampinhas podem ser feitas pela comunidade em geral na portaria da escola.

A escola também conta com o projeto “Meu dia verde”, no qual é trabalhado temáticas sobre a preservação da natureza. “Também temos a nossa hortinha, preparamos alimentos e envolvemos toda a família de forma natural”, conta a diretora.

Sobre o Tampinha Legal – O Tampinha Legal é uma ação socioambiental que propaga o bem através do incentivo à coleta de tampas de plástico. O projeto é uma iniciativa do CBP, evento bianual dos três Sindicatos do setor plástico gaúcho (Sinplast, Simplás e Simplavi), que traz a Porto Alegre novidades da área com a presença de autoridades nacionais e internacionais. O grupo presta consultoria às entidades assistenciais assessorando na busca da melhor valorização de mercado para o material.

