“Empodere-se leva a beleza negra para desfile da K&Z”

Dia 06, no Largo dos Estudantes, osório viveu uma noite memorável. O Movimento Empodere- se, em parceria com a K&Z realizou um grande desfile de moda valorizando a beleza negra. As modelos e organização do desfile foi do movimento, que conta com a orientação do promoter Alesson Santos e make de Sheila Lessa. A K&Z mostrou os últimos lançamentos da K&Z Modas, K&Z Surf, K&Z Calçados e a moda infantil da La Luna. Uma organização perfeita, sob a batuta da empresária Zilda Mansan Linhares foI o destaque da noite num desfile nunca visto em Osório de valorização da comunidade negra da cidade. Destaque para a participação especial da Dona Benta e Zenaide Souza.