Empodere-se aconteceu no sábado

O evento está em sua segunda edição e incentiva mulheres a aceitarem-se e a quebrar padrões impostos pela sociedade

No último sábado, dia primeiro de julho, aconteceu a segunda edição do Empodere-se. O evento foi criado no ano passado em homenagem ao dia da Consciência Negra, com o intuito de incentivar as mulheres a se aceitarem, de modo a ignorar diversos padrões que são impostos, diariamente, pela sociedade. De acordo com Alesson Santos, coordenador do Empodere-se, este foi apenas um pré-evento para ter noção do que virá pela frente, visto que no ano passado as pessoas aderiram bastante. “Temos que tratar do tema com seriedade, mas também com leveza, não adianta querer radicalizar, pois é como eu sempre digo, nada que é imposto é bem aceito, temos que ir conquistando espaço a cada dia” destaca.

Neste ano, o evento aconteceu no Centro Cultural José do Patrocínio, em Osório, e contou com uma programação diversificada. Além de oficinas para cabelos e maquiagem, teve exposição de fotos de mulheres afro, que na primeira edição teve a colaboração de 10 modelos, porém, desta vez, foram 30. Além disso, Caroline Moreira, criadora do projeto três Tons de preto, deu uma palestra muito interessante sobre empoderamento feminino, na qual explicou como as mulheres podem lidar com diversas situações do cotidiano. Teve também sorteio de brindes doados pelos comércios da cidade e muita música com Julian Biju, Banda Raizera e Tábata Baumhardt.

Texto: Vanessa Puls

Fotos: Alesson Santos e Vanessa Puls