EMEF General Cordeiro de Farias é ampliada e entregue a comunidade

Evento ocorreu com o pensamento de que investir na educação ainda é o melhor

Em um momento especial, no final da tarde de sexta-feira (1/9), a comunidade do Palmital reuniu-se para receber oficialmente a entrega da obra de ampliação da EMEF General Cordeiro de Farias. O ato, que teve a presença da Banda Municipal de Osório, foi acompanhado por autoridades, alunos, pais e profissionais da educação.

Na data festiva, ganhou ênfase a afirmação de que a qualidade do ensino é fundamental para o desenvolvimento das pessoas, do Município, do Estado e do País. Nas manifestações das autoridades, destaque para a ideia de que enquanto houver investimento na educação e nos profissionais desta área, haverá esperança de um mundo melhor.

O prefeito Eduardo Abrahão destacou que voltar atenção para a educação, construir, ampliar e revitalizar escolas é dar oportunidade às pessoas. “A Escola é a referência em uma comunidade e esse é um dia muito importante para todos nós que protagonizamos uma história em que há investimento na área mais importante da vida das pessoas. Fico lisonjeado em ver que a Cordeiro também abraçou o Jogue Limpo com Osório, que é um programa da cidade”.

A diretora Carine de Jesus explicou que a ampliação da Cordeiro é a realização de um sonho da comunidade do Palmital e evidenciou sua gratidão e da família Cordeiro, ao prefeito Abrahão e a sua equipe.

Sueinen Martins Gonçalves, avô de aluna da Cordeiro, disse que a escola é fantástica. “Se toda a cidade tivesse uma escola com a qualidade da nossa, seria uma maravilha. É um orgulho, estou muito feliz com a ampliação”.

Carolina Di Paula, mãe de alunos da escola, evidenciou a alegria de receber a escola do jeito que sonhavam. “Está linda, valeu a pena esperar, estávamos ansiosos, é um sonho realizado, um espaço excelente para as crianças. Isso é muito bom para o Palmital, só tenho a agradecer ao Poder Público e parabenizar aos moradores”.

O descerramento da placa de ampliação teve o acompanhamento do Deputado Ciro Simoni, que parabenizou a direção, os alunos e o prefeito Abrahão. Com a ampliação, a escola, que atuava numa área de 200m², passou a desfrutar de um espaço de 600m², onde trabalham 13 profissionais e são atendendidos 83 alunos.

A Prefeitura de Osório/Jogue Limpo, através da Secretaria Municipal de Educação, fez o investimento de R$ 667.322,18 na obra, que foi executada pela empresa Schlieper & Schlieper Construtora Ltda e fiscalizada pelos engenheiros civil Rafael Fofonka e Monique Couto.

Durante o ato, tiveram apresentações dos alunos da Cordeiro, que cantaram o Hino de Osório e dançaram através do Rancho Folclórico da Cordeiro. Também fizeram uso da palavra o vice-prefeito Eduardo Renda; o presidente da Câmara de Vereadores Martim Tressoldi, a secretária de Educação, Lourdes Helena Goularte, a Presidente do Conselho Municipal de Educação, Naura Martins e o ex-secretário de Educação, Dilson Maciel, que estava no cargo quando foi iniciado o processo de ampliação da escola.

Fonte: PMO