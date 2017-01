Educação divulga datas da volta às aulas

Planejamento da Secretaria inclui retorno dos educadores e alunos para as escolas

Através do Decreto nº 005/2017, a Secretaria Municipal da Educação de Osório informa que as escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental retornam às atividades com as equipes diretivas e funcionários no dia 1º de fevereiro.

De quarta-feira (1º/02) a sexta-feira (03/02) haverá organização e limpeza das escolas, reuniões administrativas de planejamento do ano letivo, recebimento da merenda, material de limpeza e expediente.

Os alunos da Educação Infantil retornam às escolas na segunda-feira (06/02), com atividades recreativas coordenadas pelas auxiliares da Educação Infantil. Conforme o calendário da educação deste ano, na quinta-feira (16/02) não haverá atendimento nas Escolas de Educação Infantil devido ao Fórum Municipal de Educação.

Em virtude do Fórum, os professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental retornam para as escolas também na quinta-feira (16/02), ocasião em que participam da formação, e, no dia seguinte, na sexta-feira (17/02) se farão presentes nas reuniões de planejamento e formação nas escolas.

Os alunos da Educação Infantil não terão aula somente na quinta-feira (16/02), na sexta (17/02) haverá aula normal.

As aulas para os alunos do Ensino Fundamental começam na segunda-feira (20/02).

Projeto de Verão da Educação

Como ocorre todos os anos, o Projeto de Verão da Educação Infantil está acontecendo em dois pólos na cidade. Nas Escolas Nehyta Ramos e Mundo Mágico, estão sendo atendidas 200 crianças.

No Distrito de Atlântida, na Escola de Educação Infantil Matheus Closs/Estrelinha do Mar, foram disponibilizadas vagas para 40 crianças e 36 estão participando.

O projeto de Verão não tem cunho pedagógico, contemplando a recreação e o entretenimento até a terça-feira (31/02).

Para participar, as famílias e crianças no momento da inscrição tiveram que atender dois critérios, ser beneficiário do Programa Bolsa Família e os pais comprovarem que estão trabalhando. Para esta edição, o projeto foi formatado dessa forma, visando atender as demandas da Educação Infantil, respeitado as férias dos educadores, bem como o planejamento das Escolas.

As atividades acontecem, tendo como base que a Educação Infantil está prevista em lei como primeira etapa da educação básica. Neste contexto, o calendário letivo deve garantir o período anual de férias para crianças e funcionários.

Fonte: PMO