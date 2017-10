Discomania reinaugura novo espaço

A Discomania reinaugurou no dia 17 de outubro um novo espaço, com uma maior infraestrutura para os clientes. O local fica localizado na antiga Gramofone, na Rua Major João Marques, 374. O proprietário Cristiano Borges Goullartt, que tem a experiência de mais de 20 anos na área, viu a oportunidade de ampliar a loja com a ampliação de produtos como CDs, DVDs, instrumentos musicais, camisetas, acessórios de games e multimídia, informática, sonorização de eventos, aluguel de datashow, suvenir, objetos de decorações e caixas de som. Telefone (51) 3663 9032.