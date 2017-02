Dilson Stein New Models procura talentos fashion no Rio Grande do Sul

Modelos como Laura Pigatto e Cris Hermann foram algumas das descobertas de Dilson Stein

Fevereiro de 2017 – Na próxima semana, a Dilson Stein New Models, empresa que prepara e encaminha modelos para as maiores agências do Brasil, estará no Rio Grande do Sul, nas cidades de Santiago, Jaguari, São Vicente do Sul e São Francisco de Assis com o propósito de descobrir meninos e meninas com aptidão para a carreira de modelo.

Com mais de 30 anos de experiência e tendo descoberto mais de 6 mil modelos, entre elas, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio, Caroline Trentini, Nicholas Costa, Vitor Melo e Bruna Linzmeyer, a Dilson Stein New Models orienta sobre os primeiros passos para a profissão, mostrando desde o alinhamento das expectativas, as recomendações profissionais e dicas fundamentais para o êxito na carreira.

“Do Rio Grande do Sul saíram grandes promessas do mundo da moda como Laura Pigatto, Cris Hermann, Yasmim Hamad, Darlan Zilmer, Lucas Hammacher e Josy Carvalho. Muitos deles foram descobertos em eventos como a seletiva que vamos fazer agora”, afirma Dilson Stein.

A primeira etapa, denominada Selections, é gratuita e podem participar meninos e meninas de 8 a 25 anos. As inscrições serão feitas no local do evento após o preenchimento de uma ficha cadastral. Para os menores de 18 anos, a presença dos pais ou responsáveis é obrigatória.

Nesta primeira fase, os jovens participarão apenas de uma avaliação presencial e em seguida, os selecionados serão convidados para a próxima etapa, denominada Meeting. Trata-se de uma reunião de orientação, também gratuita, com esclarecimentos sobre a profissão de modelo.

Confira mais informações sobre as seletivas.

SANTIAGO/RS

Data: 13 de fevereiro de 2017

Local: Círculo Militar

Endereço: Avenida Júlio de Castilho, 503 Centro.

Telefones: (55) 3537-6116 | (55) 98434-8495 – WhatsApp

JAGUARI/RS

Data: 14 de fevereiro de 2017

Local: Clube União

Endereço: Avenida Dr. Severiano de Almeida, 345

Telefones: (55) 3537-6116 | (55) 98434-8495 – WhatsApp

SÃO VICENTE DO SUL/RS

Data: 15 de fevereiro de 2017

Local: Clube Vicentino

Endereço: Rua 7 de Setembro, 1159

Telefones: (55) 3537-6116 | (55) 98434-8495 – WhatsApp

SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS

Data: 16 de fevereiro de 2017

Local: Clube Assisense

Endereço: Rua 13 de Janeiro, 507 Centro

Telefones: (55) 3537-6116 | (55) 98434-8495 – WhatsApp

* Menores de 18 anos deverão comparecer acompanhados de responsável.

Sobre Dilson Stein

Dilson Stein é considerado o maior descobridor de modelos do Brasil. É reconhecido mundialmente por suas grandes descobertas, entre elas as Top Models Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio e Caroline Trentini.

Sobre a Dilson Stein New Models

Presente no mundo da moda desde 1985 e com experiência de quem já preparou, informou e encaminhou mais de 6 mil modelos para o mercado, a Dilson Stein New Models atua com profissionalismo e comprometimento realizando o sonho de meninas e meninos que desejam entrar para o mundo da moda. Localizada na cidade de Horizontina/RS, a empresa possui uma vasta equipe de profissionais dedicados a encontrar os melhores talentos do Brasil e assessorá-los durante três etapas de um processo introdutório ao mundo da moda. São elas: Selection, Meeting, Training e Weekend. Estas três etapas são presenciais e realizadas em 23 estados do Brasil.