Desfile Cívico-Militar de Osório será no domingo

Está tudo programado para o Desfile Cívico-Militar que ocorre em Osório neste domingo (3/9) na Avenida Marechal Floriano Peixoto, a partir das 9 horas. Haverá a participação da PRE, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Entidades, escolas, homenageados e a comunidade.

A abertura oficial da Semana da Pátria ocorre nesta sexta-feira (1º/9) às 9 horas, com o hasteamento das Bandeiras na Esplanada das Bandeiras ao canto do Hino Nacional Brasileiro.

Na ocasião, o pelo prefeito e Presidente de Honra do Núcleo Municipal da Liga da Defesa Nacional de Osório, Eduardo Abrahão, fará a entregue do Diploma e do Brasão de Lapela da Liga da Defesa Nacional ao aluno do 5º ano da EMEF Tuiuti, Tiago Van Der Ham da Silva, vencedor do Concurso do Desenho alusivo ao tema “70 anos da Chama Crioula”.

A Semana da Pátria é uma realização da Prefeitura de Osório/Jogue Limpo, com organização da Assessoria de Cultura e Juventude. Em caso de chuva, o Desfile será no domingo (7/9) com início às 9 horas.

Confira a programação da Semana da Pátria de 2017:

01/9 – Sexta-feira

9h – Hasteamento das Bandeiras na Esplanada das Bandeiras ao canto do Hino Nacional Brasileiro.

BRASIL: Prefeito Municipal de Osório.

RS: Diretor do Forum

OSÓRIO: Presidente da Câmara Municipal de Osório.

LDN: Presidente da Liga da Defesa Nacional de Osório

Marechal. OSÓRIO: Comandante do Destacamento Paz (PHMMLO)

23ª RT: Coordenador da Região.

PTG Fernando Ferreira Marques: Patrão do PTG.

Convidados: Autoridades Civis, Militares, Eclesiásticas, Comunidades Escolares e Comunidade em geral.

Chegada do Fogo Simbólico da Pátria conduzido pelo Corpo de Atletas do NU/LDN/Osório, acompanhado por atletas convidados, pelos ciclistas do Clube Pé de Vela e da Chama Crioula conduzida pelos Cavaleiros da 23ª. Região Tradicionalista.

– Comunhão do Fogo Simbólico com a Chama Crioula.

– Acendimento da Pira da Pátria a cargo do NU/LDN/Osório.

Canto do Hino Riograndense.

– Canto do Hino da Independência.

– Entrega do Diploma e do Brasão de Lapela da Liga da Defesa Nacional ao Aluno vencedor do Concurso do Desenho alusivo ao tema “70 anos da Chama Crioula”, pelo Prefeito e Presidente de Honra do Núcleo Municipal da Liga da Defesa Nacional de Osório, Eduardo Abrahão,.

– Oratória do Prefeito de Osório Eduardo Abrahão, .

03/9/– Domingo

09h – Desfile Cívico-Militar

Obs: Em caso de mau tempo o desfile será transferido para o dia 07 de setembro.

07/09/17 – Quinta-Feira

18h– Arriamento das Bandeiras ao canto do Hino Nacional Brasileiro.

BR, RS, Osório, LDN, Mal Osório, 23ª. RT e PTG Fernando Ferreira Marques a cargo do 139º/RS Grupo Escoteiro do Mar Marquês do Herval.

– Entrega de uma centelha do Fogo Simbólico da Pátria a 23ª. Região Tradicionalista.

– Extinção do Fogo Simbólico da Pátria à cargo da LDN/Osório.

– Canto do Hino da Independência.

– Convidados: Prefeito Municipal, Vice-Prefeito Municipal, Secretários Municipais, Presidente da Câmara Municipal, Vereadores, Diretor do Forum e demais autoridades civis, militares, eclesiásticas, imprensa local, NU/LDN/Osório e comunidade em geral.

Homenagens

Nacional: centenário da morte de Osvaldo Cruz (1917)

Estadual: 80 anos da Corrida do Fogo Simbólico da Pátria e 70 anos da cavalgada da Chama Crioula.

Municipal: 160 anos de emancipação político-administrativa de Osório e

10 anos do Parque Eólico de Osório.

Homenagens Especiais do Município.

Personalidades:

Davenir Klagemberg, Presidente Fundador da Liga da Defesa Nacional de Osório;

Prof. Igídio Edevar Nascimento Silveira, mestre da banda da antiga Escola Industrial Abramo Eberle e E.E.E.M. Prudente de Morais.

Escolas:

E.M.E.F. Tuiuti (85 anos);

E.M.E.F. Osvaldo Amaral (55 anos);

E.M.E.F. Ângelo Gamba (40 anos);

E.M.E.I. Nossa Senhora da Conceição (35 anos);

EMEI Professora Cristina (10 anos);

Escola Sementinha (30 anos).

Instituições:

Rádio Osório (60 anos);

Espaço Cultural Conceição (15 anos);

Liga da Defesa de Osório (15 anos).

“Amor pátrio é a consciência de que eu e a Pátria somos um só”.

(Masaharu Taniguchi)

Fonte: PMO