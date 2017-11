Desafio Kiteespeed supera expectativas

Osório teve no último domingo (29/10) a segunda edição do Kitespeed, uma modalidade esportiva de Kitesurf velocidade, que será promovido pela Mais kite e Sup eventos.

Realizada na Fazenda Mais Kite, situada na RST 101 nº 2471, com entrada pela RST 101, teve a presença dos atletas do Rio Grande do Sul, Ceará, Pará, Piauí, São Paulo, Santa Catarina e Uruguai.

O evento, além da prática esportiva que vem crescendo muito no mundo, integra em Osório o homem com a natureza, em um contexto com paisagem que une água, arogeradores – energia limpa e renovável e o morro da Borússia.

A infraestrutura montada para o evento também surpreende e atende a expectativa dos atletas e público, que saem revigorados com tanta beleza.

O prefeito Eduardo Abrahão que esteve no no local acompanhado do secretário de Desenvolvimento Planejamento e Turismo, Rossano Teixeira e do Assessor de Esporte e Lazer Erasmo Silva, destacou a grandeza do evento que divulga ainda mais o nome da cidade de Osório, destaque em qualidade de vida, que trabalha para evoluir cada vez mais. Nesse contexto de beleza natural, juntamente com o Parque Eólico, destacamos a presença do Jogue Limpo que visa preservar essa riqueza peculiar de nosso município. Só resta parabenizar o Mano Raupp e o Gelson Gularte, que estão a frente da organização, aos atletas e público que prestigiou.”

Os integrantes da comissão organizadora, Edson Arthur Raupp (mano Raupp) e Gelson Gularte Oliveira afirmaram que o evento foi magnífico e superou todas as expectativas.

Quem também marcou presença no evento foi a atleta paraense Alvelina Fontes, que depois de ter participado do Red Bull Rally dos Ventos, competição de kitesurf que é apontada como a maior do mundo, no formato de Rally, nos Lençóis Maranhenses, veio para Osório. “O kitespeed 2017, é um super evento. Estão de parabéns pela iniciativa, pela beleza do local, pela recepção e por tudo que há aqui. É Osório para o mundo”, destacou.

O portoalegrense Felipe Johannpeter explicou que costuma vir a Osório para treinar e desfrutar da estrutura existente no município. “Por ser perto de Porto Alegre facilita, sou amigo do Mano Raupp e acho esse espaço excelente. É seguro, e essa é uma das principais regras dessa prática esportiva. Por outro lado, venho revigorar energias. O Kitespeed é um evento válido e muito importante. Já participei do maior evento de Kite do mundo em 2009 e de lá para cá essa modalidade triplicou no aspecto tamanho”.

A ideia, segundo Johannpeter é evoluir, profissionalizar ainda mais o kite em Osório e fazer que fique conhecido em nível nacional. O ambiente, a paisagem e a integração com a natureza e a tecnologia encantam, disse.

O Kitespeed teve o apoio da PMO/ Jogue Limpo, através da Secretaria de Desenvolvimento, Planejamento e Turismo e Assessoria de Esporte e Lazer.

Confira o resultado do evento realizado neste domingo (29/10).

Masculino:

1° Juliano Raupp;

2° Gui Negão;

3° Felipe.

Feminino:

1° Manu;

2° Alvelina;

3° Laura Andrade.

Juliano 71km/h.

Texto e fotos: Eliana C. Izaias/PMO