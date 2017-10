CTG Estância da Serra estreia sua nova temática para o Enart

No último domingo (15), a Invernada adulta do CTG Estância da Serra estreou sua temática nova para a disputa de uma vaga entre os 40 finalistas do ENART, que ocorre em novembro na cidade de Santa Cruz do Sul.

Para o ENART 2017, o CTG levará a lenda de Nossa Senhora da Conceição do Arroio, padroeira do município, numa homenagem em forma de dança contando desde o seu descobrimento na Fazenda do Arroio (hoje Parque Histórico Marechal Osório), passando pela disputa entre os escravos da fazenda e o povo da então Villa da Serra, até sua permanência em definitivo na capela da vila.

No próximo final de semana, 21 e 22 de outubro, o CTG estará em Canoas para a etapa Inter-regional, que será realizada na CEPE (Clube dos Empregados da Petrobrás), e concorrerá nas modalidades declamação masculina e feminina, intérprete vocal masculino, violão, causo, dança gaúcha de salão e danças tradicionais.

Fotos: Antão Sampaio