Criatividade na crise

A cidade de Osório viveu nos últimos dias momentos marcantes no seu dia a dia. Por um lado, a iniciativa privada, através dos Supermercados Dalpiaz, com o envolvimento de 140 mil cupons de clientes que concorreram a um carro Zero Km e diversos prêmios comemorativos aos 50 anos da empresa. Por outro lado, na ultima sexta-feira, a Associação comercial e Industrial de Osório sorteou um carro entre 350 mil cupons preenchidos no comércio de Osório. Ou seja, ao total foi 490 mil cupons que concorreram nas duas promoções, um número que merece ser comemorado, exatamente numa época que muitos se escondem atrás de uma crise estimulada pelos grandes veículos de Imprensa. Pois Osório dá exemplo e vai a luta ignorando crise e trabalhando muito para vencer as dificuldades. Os exemplos do Dalpiaz e da ACIO são dignos de elogios. Quase 500 mil cupons foram preenchidos, sinalizando promoções de sucesso. A economia teve um movimento intenso já que seria necessário gastar R$ 100,00 para ter direito a preencher um cupom. Osório é a prova que se vence a crise com trabalho e criatividade. O próprio poder público municipal optou por diminuir as obras, mas manter os salários dos seus funcionários em dia, injetando na economia do município valores expressivos da sua folha de pagamento e o próprio 13° pago na sua totalidade. Com isso, gira a máquina comercial da cidade e a palavra crise sai do calendário. Agora no ano novo a ideia é manter esse ritmo de crescimento ignorando a crise e trabalhando muito. Os exemplos da iniciativa privada e do poder público devem ser seguidos por todos.