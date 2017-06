Consultório Odontológico completa oito anos e está de cara nova

Na quinta-feira, dia primeiro de junho, o Consultório Odontológico completou oito anos sob a direção da proprietária Dra. Rovene Sessim, que desde janeiro deste ano, divide seu espaço com a sócia proprietária Dra. Suelen Soares.

A Dra. Suelen é clínica geral e tem anos de experiência em saúde pública, na qual iniciou como auxiliar em saúde bucal. “Foram muitos anos trabalhando com excelentes profissionais, na qual adquiri grande conhecimento, que ajudo u muito em minha formação”, relata.

O consultório, que já é referência na cidade, prestando um serviço odontológico com qualidade, confiabilidade e respeito às individualidades de cada paciente. “Procuramos promover a saúde, não enxergamos só dente, pois a saúde geral de uma pessoa começa pela boca” ressalta Dra. Suelen.

Além dos serviços já oferecidos no consultório, como tratamento ortodônticos, clareamento, restaurações, próteses, atendimento infantil e extrações, contam agora com um enfoque para a estética orofacial, como lentes de contato dental, toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, microagulhamento, bichectomia (afinamento do rosto) e tratamentos para a pele. “Procuramos todas as novidades de tratamento para oferecer aos nossos pacientes”, diz Dra. Rovene, que é especialista em ortodontia, mas está sempre em constante atualização.

O consultório está localizado na Rua Santos Dumont, n. 183, sala 11, no centro de Osório. Atendem

convênios, como: Saúde Pas, CABERGS, AFMO, SSPMO, Soprevi (Unimed Leve Mais e Rede Nacional) e aceitam cartões de crédito (Visa, Master e Banri). Maiores informações 3663.6932 ou 98031.1500. Curta a página no Face: @consultorio.rs