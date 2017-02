Confira os episódios inéditos das 10 séries que vão ao ar na Warner nesta semana

Destaques da programação de 14 a 19 de fevereiro

Novos episódios

A espera chegou ao fim! Acompanhe as novas aventuras da sua série favorita.



Hoje, 14 de fevereiro

Supernatural – Episódio “Lily Sunder Has Some Regrets”

Às 21h40* – O episódio conta a história de Lily Sunder, que mergulhou na magia negra e aprimorou seus poderes por mais de um século, para se vingar de um bando de anjos que assassinaram sua família. Sam e Dean tentam impedir que Castiel se torne sua próxima vítima.

Máquina Mortífera – “The Seal Is Broken”

Às 22h30* – Riggs e Murtaugh investigam uma série de crimes violentos com uma coisa em comum, as vítimas são todas integrantes da mesma igreja. Ao investigar o caso, Riggs enfrenta um dilema moral próprio quando o aniversário de um ano da morte de Miranda o faz ter uma recaída. Além disso, Trish e Roger discordam com RJ sobre seu futuro.



Amanhã, 15 de fevereiro

Arrow – Episódio “Second Chances”

Às 21h40* – Talia al Ghul concorda em ajudar Oliver a derrotar Kovar, mas sua oferta tem um preço alto. Felicity tenta invadir a NSA para ajudar a soltar Diggle, mas quando seus esforços são descobertos, ela enfrenta um adversário desconhecido. Curtis conta à equipe sobre uma mulher vigilante, chamada Tina Boland, que tem causado estragos em todo o país.

Supergirl – Episódio “We Can Be Heroes”

Às 22h30* – Supergirl tenta recapturar Curto-Circuito, que aparentemente escapou da prisão, mas seus esforços se complicam quando Mon-El coloca a segurança de sua prima acima da dos cidadãos de National City. Enquanto isso, James decide ser sincero com Kara. M’Gann entra em coma depois de um ataque psíquico.



Quinta-feira, 16 de fevereiro

DC’s Legends of Tomorrow – Episódio “The Legion of Doom”

Às 21h40* – Os Legends tentam resgatar Rip, mas precisam se concentrar em localizar a Lança do Destino. Stein acha que tem a pessoa perfeita para ajudar na missão, mas sabe que envolvê-la será arriscado. Enquanto isso, Malcom Merlyn e Damien Darhk percebem que Thawne está colocando-os um contra o outro.

Flash – Episódio “Dead or Alive”

Às 22h30* – H.R. volta ao passado quando uma caçadora de recompensas poderosa chamada Gypsy chega em Central City para levá-lo de volta à Terra-19 para ser julgado pelo seu crime. Acontece que a viagem interdimensional é ilegal em sua Terra. H.R. se rende, mas quando Barry e Cisco descobrem que a única esperança de H.R. seria desafiar Gypsy para uma luta até a morte, eles intercedem e Cisco se oferece para lutar contra a caçadora.

Sábado, 18 de fevereiro

Duas Garotas em Apuros – Episódio “And The 80’s Movie”

Às 13h* – Os planos de Max e Caroline para atrair clientes de luxo à sua loja de sobremesas não saem como esperado. É que os membros de uma equipe de luta de braço se tornam os clientes mais assíduos do lugar. Oleg causa uma enorme confusão quando escreve mensagens sensuais em nome de Max para enviar para Randy.

Mom – Episódio “Sparkling Water and Ba-Dinkers”

Às 13h25* – Bonnie teme ter se tornado uma pessoa indesejável quando flagra Adam fumando maconha antes do sexo. Christy tenta acalmar as coisas entre a mãe e o namorado.

Domingo, 19 de fevereiro

O Chefe da Casa – Episódio “The Puppet Theatre”

Às 13h* – Preocupado com os afazeres de casa, Adam toma uma decisão apressada, e isso irrita sua esposa. Adam se aborrece com a professora do jardim de infância de sua filha.

Kevin Pode Esperar – Episódio “Chore Weasel”

Às 13h25* – Kevin acha que se deu bem quando contrata Blake com a ajuda de um novo aplicativo online que presta serviços domésticos. Mas ele faz isso enquanto joga futebol com seus amigos e, depois, tenta ficar com todo o crédito do trabalho perante Donna.

Especial Grandes Filmes, Grandes Estrelas

Em fevereiro, a Warner exibe uma seleção de filmes que marcaram a carreira de grandes astros do cinema. O especial vai ao ar toda sexta-feira, com dois filmes em sequência.

Sexta-feira, 17 de fevereiro

Mamma Mia!

Às 21h40* – (Mamma Mia!, 2008). Musical, EUA, 10 anos. Direção: Phyllida Lloyd. Com Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth e Amanda Seyfried. Sophie está prestes a se casar e adoraria ser conduzida ao altar por seu pai. O único problema é que ela não faz a menor ideia de quem ele seja. Esse é um segredo que sua mãe, Donna, nunca quis revelar. Até que a garota descobre um velho diário que pode ajudá-la em sua busca.

Julie & Julia

Às 23h30* – (Julie & Julia, 2009) Romance, EUA, 12 anos. Direção: Nora Ephron. Com Meryl Streep, Chris Messina e Amy Adams. Julia Child e Julie Powell – ambas autoras de livros de memórias – veem suas vidas entrelaçadas. Apesar de separadas pelo tempo e pelo espaço, ambas vivem situações difíceis, até descobrirem que a combinação certa de paixão, coragem e uma boa receita torna tudo possível.

Warner Hits – Fevereiro Sem Noção

A apresentadora Carol Moreira mostra as curiosidades de filmes completamente malucos e divertidos. Esta semana é a vez de Aprovados, comédia com Justin Long, Jonah Hill e Blake Lively. Durante a exibição, o público pode conferir os bastidores da atração no Twitter (@warnerchannelbr).

Sábado, 18 de fevereiro

Aprovados

Às 22h30* – (Accepted, 2006) Comédia, EUA, 12 anos. Direção: Steve Pink. Com Justin Long, Jonah Hill, Blake Lively, Columbus Short e Maria Thayer. Quando todo colégio no qual ele se inscreve não o aceita, Bartleby “B” Gaines decide canalizar sua malandragem na criação de uma escola. Ele planeja com os amigos criar o Instituto de Tecnologia de South Harmon, com um site e um reitor falsos. Todo o trabalho deles parece ter valido a pena, já que seus pais estão felizes, e Bartleby parece até estar perto de conquistar a garota dos seus sonhos.

*Horário de Brasília. Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.



