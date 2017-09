Conexão Capão trará arte, esportes e música à comunidade

Evento acontecerá no dia 24, na quadra de basquete à beira-mar, a partir das 9h

No próximo dia 24, a partir das 9h, na quadra de basquete à beira-mar de Capão da Canoa será realizado o Conexão Capão, evento multicultural com muita música, atividades esportivas e a arrecadação de alimentos não perecíveis. Aberto ao público e com entrada gratuita.

Quanto a programação, terá atratividade para todos os gostos. No âmbito esportivo ocorerrá campeonato de basquete, roda de capoeira e dança. A parte musical contará com shows da banda Surfistas da Paz, Sativa Green, HempaClan, Conexão de Mentes, THO, Lab Mc e os DJs Mauricio Sidjay, Cybertron e Schulz, além da Batalha Da Beira, a popular Batalha de MCs.

Já para os amantes de arte, a exposição do artista Jr Lucas SurfArt poderá ser apreciada. O Conexão Capão visa proporcionar momentos de diversão para a comunidade e turistas, principalmente para o público jovem. Conforme o Secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Raphael Ayub, o evento dá sequência ao que vem sendo feito. “Promover entretenimento e trazer pessoas para a nossa praia é um dos objetivos da gestão”, salienta.

Para o Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, a organização de eventos desse porte, voltados à promoção da cultura são de extrema importância. “Vamos continuar operando encontros onde a população seja oportunizada a fazer trocas culturais, através do esporte, da música e da arte”, observa.

O Conexão Capão é uma realização conjunta entre a Prefeitura de Capão da Canoa, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, Banda Sativa Green e Gabriel Neubert. Para mais informações, bem como inscrição para as batalhas, ligue (51) 9 8036-0111 ou (51) 3995-1172.

Matéria: Júlia Bozzetto/PMCC

Foto: Divulgação