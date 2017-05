Coleta de preventivo terá horário ampliado a partir de junho

A Secretaria da Saúde de Osório informa que a partir de junho, toda primeira quarta-feira do mês terá Coleta de Preventivo das 17h às 20h no Posto Médico Central Dr. Flávio Silveira.

O objetivo da iniciativa é favorecer as trabalhadoras que não podem acessar o serviço no horário do expediente. Terá agenda e livre demanda.

Prevenção é qualidade de vida.

Fonte: PMO