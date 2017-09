Clube de Aventureiros Vida e Alegria recebe a Escolinha de Trânsito, do 2º Batalhão Rodoviário de Cachoeira do Sul

No último domingo, 17/9, o Clube de Aventureiros Vida e Alegria, pertencente a Igreja Adventista Central de Osório, recebeu, nas dependências do ginásio da Escola Adventista de Osório, a Escolinha de Trânsito, do 2º Batalhão Rodoviário de Cachoeira do Sul, para uma especialidade em Segurança no Trânsito.O responsável pela escolinha, Tenente De Lima, faz este trabalho por todos os municípios do RS, sendo necessário somente o convite para que eles agendem uma data para o evento.O Clube de Aventureiros Vida e Alegria possui 30 crianças entre 6 e 9 anos. Neste domingo se fizeram presentes 24 crianças, em torno de 15 pais, que também participaram de algumas atividades e 6 membros da diretoria.O objetivo do projeto é multiplicar a conscientização da observação das regras de trânsito. Foi montada toda uma estrutura envolvendo faixa de segurança, semáforo, lombada eletrônica, uso de bicicletas e carros, de acordo com a idade das crianças. Um trabalho muito lindo e importante, pois estas crianças são futuros condutores e se forem orientadas agora, no futuro, com certeza serão motoristas conscientes e responsáveis. Muito importante também, ver as famílias atuando junto aos pequenos.O Clube de Aventureiros Vida e Alegria, na pessoa de sua diretora, Jane Ferreira Oliveira Ramos, agradece ao Tenente De Lima, por este belo projeto e também seu colaborador o soldado Schutz, que disponibilizam seu tempo para o bem de nossos cidadãos.