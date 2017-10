CIEE-RS oferece 1.297 vagas de estágio

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) entra no mês de outubro com diversas oportunidades para os jovens ingressarem no mundo do trabalho. Segundo o Indicador de Vagas do Estágio, divulgado mensalmente, atualmente existem 1.297 vagas abertas no Rio Grande do Sul.

As vagas disponíveis se destinam aos estudantes de Ensino Médio, Ensino Técnico e também aos estudantes de nível superior, nas áreas de Administração, Direito, Pedagogia, Educação Física, Tecnologia da Informação e Ciências Contábeis.

Do total de vagas disponíveis no Estado, 422 são somente para Porto Alegre, e as outras 675 oportunidades são distribuídas em outros municípios, que podem ser verificadas nas Unidades Operacionais do CIEE-RS.

Já para visualizar vagas disponíveis através do site, que combinem com você, basta ter cadastro no CIEE-RS e fazer login com CPF e senha.

Mais informações pelo portal: www.cieers.org.br

Importante : Os números variam diariamente de acordo com o preenchimento das vagas e disponibilidade.

Saiba mais

Sobre estágio:

Os estudantes podem realizar o cadastro através do site www.cieers.org.br ou em uma unidade de atendimento do CIEE de sua região. Confira a lista das unidades no site.

– Estudantes com idade superior a 16 anos;

– Regularmente matriculados e frequentando o Ensino Médio, Ensino Técnico ou Ensino Superior;

Mais informações sobre Estágio pelo o telefone (51) 3363-1000.