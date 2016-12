Cerimônia de juramento à bandeira reúne jovens em Osório

Aconteceu na tarde da última sexta-feira (26/11) no Ginásio do Centro Universitário de Osório, a cerimônia de juramento à bandeira e entrega de certificados de dispensa de incorporação aos jovens da classe de 1998 e classes anteriores do município de Osório e cidades vizinhas.

Participaram em torno de 400 jovens do ato prestigiado pelo vice-prefeito Eduardo Renda, que na ocasião representou o prefeito Eduardo Abrahão. “Vamos dizer que somos brasileiros porque para nós o Brasil é o melhor país do mundo, e a bandeira, o nosso maior símbolo deve ser reverenciado. Cumprimento-os em nome do prefeito Eduardo Abrahão, acreditamos e contamos com cada um para fazermos um município cada vez melhor”, destacou Renda.

A cerimônia presidida pelo Delegado do Serviço Militar da 5ª Delegacia de Serviço Militar, 1º Tenente Edilceu Thomé da Cruz também contou com a presença de demais autoridades, familiares dos jovens e representantes de Imbé, Morrinhos do Sul, Capão da Canoa, Santo Antônio da Patrulha e Torres.

Fonte: PMO