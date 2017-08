CEEE Distribuição reforça serviços de podas no Litoral Norte

O novo contrato da companhia visa qualificar o fornecimento de energia na região

A CEEE Distribuição iniciou a execução de um novo contrato de podas, roçadas e desmatamento de vegetação junto às redes e linhas de transmissão de energia do Litoral Norte. As atividades começaram no último mês pelos municípios de Santo Antônio da Patrulha, Caraá, Capão da Canoa e Xangri-lá, e serão desenvolvidas, ao longo do ano, em todos os 23 municípios que integram a área de concessão da Companhia na região.

Pelo contrato excecutado pela empresa Cristec e fiscalizado pela Regional da CEEE do Litoral Norte, duas equipes atuarão em serviços na rede desenergizada e uma com linha viva. No total, ao longo de 12 meses, 2236 pontos passarão por podas com as redes desligadas e em 164 serviços os serviços serão feitos com a rede energizada, sem a necessidade de interrupção do fornecimento para a execução do serviço.

Em Santo Antônio da Patrulha e Caraá, a atividade ocorre ao longo de dois alimentores de energia, os quais atendem juntos a 6,6 mil clientes. Esse trabalho específico nos municípios, inclui 1283 podas e 4720 metros de roçadas/desmatamento de vegetação próxima à rede em quase vinte quilômetros de extensão.

Conforme o gerente regional da CEEE no Litoral Norte, José Antônio Corrêa de Andrade, o investimento da Companhia na região com esse projeto é de R$ 1,2 milhão e tem o objetivo de dar maior confiabilidade e segurança ao fornecimento de energia elétrica aos clientes da região, uma vez que esses serviços evitam desligamentos, especialmente em dias de temporal e quando as chuvas vem acompanhadas de ventos fortes. “Ganham os clientes que recebem uma energia com mais qualidade e ganha a Companhia que melhora seus indicadores técnicos”, diz.