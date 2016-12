Causa animal é abraçada pela comunidade

Edição do Brechó Animal ocorreu no Largo dos Estudantes no sábado. Foi realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Territorial no sábado (10/12) durante a Feira do Produtor, no Largo dos Estudantes, mais um Brechó Animal.

A iniciativa considerada uma ação solidária ocorre com a meta de arrecadar fundos para animais em situação de abandono. Entre às 8h30min e ao meio-dia foram vendidas peças de roupas, calçados e acessórios, além do recebimento de doações.

O evento atendeu as expectativas dos organizadores sendo que o resultado superou o Brechó anterior. Os recursos angariados serão revertidos para a causa animal e os interessados em doar ração, cobertores, medicamento, jornal, caminhas ou lar temporário podem procurar a Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Territorial, em frente a antiga DP, na Avenida Marechal Floriano Peixoto ou ir até a Feira de Adoção que ocorre aos sábados pela manhã na Praça da Catedral.

Informações pelo telefone: 3663-1947.

Fonte: PMO