Carnes da Lagoa Delivery é novidade em Osório

Está com vontade de fazer aquela carne assada ou um churrasco, mas não deu tempo de passar no mercado? Que tal mandar um whats e receber carnes fresquinhas no conforto da sua casa? A Carnes da Lagoa Delivery de Osório oferece uma variedade de cortes especiais bovino, suíno e o famoso cordeiro com preços super acessíveis.

De acordo com o casal de proprietários José Rivaldo Praça e Margareth Praça, o antigo Cordeiro da Lagoa ampliou a sua linha com novas opções priorizando a mesma qualidade e segurança dos produtos, que agora são entregues a domicílio para os clientes. “Fazemos qualquer tipo de porção de acordo com o que o cliente pede. E o cordeiro continua sendo a nossa cereja do bolo”, conta José Rivaldo Praça. As encomendas podem ser realizadas pelo whats (51) 996509383.

Texto: Anelize Sampaio