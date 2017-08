Cantinho do Céu, um cantinho de amor

Na semana passada, a equipe do Jornal Bons Ventos visitou o Lar Cantinho do Céu, o Lar dos Velhinhos de Osório. Uma instituição privada, que presta serviços de acolhimento a idosos de grau 1º e 2º, tanto mulheres quanto homens. O Lar trata-se de lugar muito especial, que tem feito a diferença na cidade de Osório há mais de 30 anos.

Atualmente, tem como presidente Ildo Trespach Monteiro e realiza um trabalho em conjunto, buscando atender a todos os idosos de acordo com suas necessidades. Além da diretoria, do conselho e dos suplentes conta com uma equipe formada pela secretária Mariana Witt, pela gerente Camila Rodrigues Ortiz, pela nutricionista Anelisa Rodrigues, pela enfermeira Daniela Freire, pela professora Clarisse Malmann e por 15 cuidadoras.

Em conversa com a gerente Camila, ela conta que o principal objetivo do Lar é ser para os idosos uma extensão de suas casas, com todo o conforto e qualidade de vida que eles merecem. A gerente também destaca que as doações são sempre bem vindas.

O atendimento da Instituição Beneficente Cantinho do Céu é voltado ao exercício de oferecer vida integrada a sociedade e assim garantir o direito de continuar ativo, assim como fortalecer os laços familiares e de amizades. Para saber como realizar doações, ser um voluntário ou outras informações basta entrar em contato pelo telefone (51) 3663.2057. “Para trabalhar aqui é preciso ter amor” finaliza Camila.

Texto e fotos: Vanessa Puls