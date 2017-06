Candidata Marli Aparecida fala sobre eleições do Cpers

Nos dias 27 e 28 de junho, ocorrerão as eleições do Cpers – Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul. Elas acontecem numa conjuntura de muitos ataques aos direitos de todos(as) trabalhadores(as) e, como não poderia ser diferente, atinge da mesma forma os direitos da classe dos professores.

“Nossa chapa é composta de nove educadores que representam a experiência de quem foi educado nas grandes mobilizações do nosso sindicato, mas que se conectou com a nova geração da categoria. São os que não tem medo de ousar e apostam no novo. Lu tamos por um sindicato independente, autônomo aos governos, seja quem for que esteja governando, lutamos pelo Piso Salarial, 1/3 de hora atividade e continuaremos firmes na defesa do Plano de Carreira, aposentadoria e dos nossos direitos.Temer e Sartori querem continuar a retirada de direitos que os governos interiores começaram. Por isso, queremos ter um núcleo do Cpers que acredite no potencial e na disposição da base para construir lutas que se fazem cada vez mais necessárias.Queremos construir e reconstruir para um Cpers como ferramenta de luta da categoria. Unir a juventude à experiência dos que lutam.Fortalecer a relação dos educadores, dos funcionários de escola,unir nomeados(as), contratados(as) e aposentados na nossa mobilização. Convidamos todos a conhecerem nossas propostas, que serão construídas a partir da base, do diálogo e unidade, só assim juntos conseguiremos superar as amarras e as burocracias que estão impregnadas no sindicato. Nos dias 27 e 28 de Junho pedimos a todos os nossos associados que compareçam nas escolas da nossa região com a sua carteira social ou contra cheque e um documento com foto e vote Chapa 3 Unid@s pra lutar para o 13 Núcleo de Osório” destaca Marli Aparecida de Souza, agente educacional aposentada e candidata a diretoria do Cpers – Osório.

O núcleo 13 Osório atende as cidades de Mostardas, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Torres, Tramandaí, Capão da Canoa, Palmares do Sul, Tavares, Arroio do Sal, Cidreira, Imbé, Terra de Areia, Três Cachoeiras, Maquiné, Morrinhos do Sul, Três Forquilhas, Xangri – Lá, Mampituba, Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Caraá, Dom Pedro de Alcântara e Itati. O telefone para contato é o (51) 3663.1886. Nominata da diretoria:

Diretora- Marli Aparecida de Souza, Agente Educacional Aposentada Vice Diretor- Eduardo Luis Ruppenthal- Professor, escola Rural Osório Secretária- Neusa Dos Santos Groeff- Agente Educacional, escola Rural Osório Tesoureiro- Alexandre Kasburger- Agente Educacional, escola Assis Brasil – Tramandaí Diretores: Gloria Mariana Martins Terra – professora – escola Visconde do Rio Branco, Santo Antônio da Patrulha Theresinha Lurdes do Nascimento – Agente Educacional, escola Xangri-lá Angela Maria Lummertz- Professora Aposentada- Torres Mara Rubia Silva Moraes Silveira – Agente Educacional – Escola Edgardo Pereira Velho, Tavares José Lourenço dos Santos- Professor da escola Rural- Osório

Foto: Divulgação