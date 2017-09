Campeonato Municipal de Basquete de Osório terá abertura neste sábado

Começa neste sábado (23/9) às 8h30min, no Ginásio A do Centro Esportivo Davi José Fleck, o Campeonato Municipal de Basquete de Osório 2017.

Nove equipes irão disputar as quatro vagas para as semifinais masculinas do Campeonato que terá continuidade no sábado (7/10).

As equipes participantes são:

San Luis Spartans (Canoas);

Lêmures (Caxias do Sul);

BNS (Cidreira);

Tróia (Novo Hamburgo);

Elabrowns (Porto Alegre);

Germânia (Porto)

Magic de Oz (Osório);

OBB (Osório);

Osório Master (Osório).

As inscrições para o naipe feminino ainda estão abertas e os jogos serão no sábado (7/10).

Participe.

Fonte: PMO