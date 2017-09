Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes

Iniciou na segunda- feira, (11/9), a Campanha de Multivacinação para atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente. A campanha será no período de (11 a 22/9), sendo o sábado (16/9) o dia de divulgação e mobilização nacional, o conhecido Dia D.

As vacinas estão disponíveis em todos os Postos de Saúde com sala de vacinas, no horário normal de funcionamento. Os pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação da criança ou adolescente para uma avaliação.

Para as crianças menores de cinco anos e adolescentes de nove a 14 anos, estão disponíveis as vacinas: BCG, Pentavalente, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Tríplice Viral, DTP infantil, contra varicela, contra poliomielite (VIP e VOPb), contra hepatite A, contra a hepatite B, entre outras.

O grupo de adolescentes de nove e 14 anos, tem à disposição as vacinas: Tríplice Viral, Dupla Adulto, contra hepatite B e contra HPV; esta última específica para meninas entre nove e 13 anos.

Segundo a Enfermeira responsável pelo setor de imunizações do município, Ediane Campos, a ação tem como meta atualizar ou completar esquemas de vacinação, visando atualizar a caderneta desse público, disponibilizando mais de dez tipos de vacina para o combate de diversas doenças – todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente.

No sábado (16/9), os Postos de Saúde estarão abertos das 08h às 17h.

Fonte: PMO