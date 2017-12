Câmara de Vereadores se mobiliza para conseguir verba para abertura de UTI

Em uma junção de esforços das bancadas do PSDB, PMDB e PDT, a Câmara de Vereadores de Osório se mobiliza para angariar recursos para ocredenciamento, implantação, operação e manutenção da UTI – Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Beneficente São Vicente de Paulo.

A ação será realizada nesta semana por meio do envio de ofícios, que serão entregues em mãos, pelos Vereadores Beto Gueiê e Charlon Muller que estão em Brasília, aos Deputados Federais que atuam na região: Alceu Moreira; Pompeo de Mattos; Afonso Motta; Yeda Crusius e também ao Ministro da Saúde Ricardo Barros e Presidente da República Michel Temer.

No documento os Vereadores solicitam auxílio financeiro de dois milhões de reais, informando que o mesmo está sob intervenção do Município, e vem buscando recursos com o intuito de se credenciar junto ao Ministério da Saúde e a Secretária de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, para dispor de 10 (dez) leitos de UTI – Unidade de Terapia Intensiva.

Atualmente a implantação desta UTI está na fase de planejamento de custos, sendo que a administração do Hospital, junto ao Conselho Municipal de Saúde, vem realizando encontros com a 18ª Coordenadoria de Saúde, onde recebem orientações da vigilância sanitária a fim de cumprir as adequações necessárias, para posterior solicitação de alvará sanitário.

Quanto a estrutura física e equipamentos, o hospital encontra-se apto ao funcionamento, uma vez que toda a aparelhagem já foi adquirida.

O Presidente do Legislativo Martim Tressoldi destaca a importância desta ação: “A Câmara de Vereadores de Osório mais uma vez se une, independente das agremiações partidárias, na busca de melhorias na prestação de serviços na área da saúde, pois o funcionamento da UTI Hospital São Vicente de Paulo é de suma importância para Osório e região”.