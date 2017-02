Câmara de Vereadores recebe alunos do Programa Lazer e Cidadania do 8º BPM de Osório

Conhecer o trabalho do Poder Legislativo, este foi o principal objetivo da visita dos alunos da 8ª edição do Programa Lazer e Cidadania, do 8º BPM de Osório.

A turminha entusiasmada e curiosa foi levada na manhã desta quarta-feira (15/02) pela Juíza da Infância e Juventude Dra. Conceição Aparecida Canho Sampaio e pelo 2º Sargento Mauro Paim.

Na oportunidade foram recebidos, no Plenário da Casa Legislativa, pelo Presidente da Câmara e líder da bancada do PSDB, Vereador Martim Tressoldi e pelo líder da bancada do PMDB, Vereador Ed Moraes que na ocasião abordaram sobre as atribuições dos Vereadores, satisfazendo a curiosidade dos pequenos.

Dentro do programa os alunos participam de atividades lúdicas e educativas, que orientam para as ações do dia a dia, inclusive quanto aos deveres e direitos de crianças e adolescentes.

O projeto é realizado pelo 8º Batalhão da Brigada Militar (BBM), em parceria com Juizado e a Promotoria da Infância e da Juventude e Prefeitura de Osório.

Texto e fotos: Assessoria de Comunicação Câmara de Vereadores