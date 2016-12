CAIXA apresenta novidades no Construcard

Na última quinta-feira (24), em evento no Palácio do Planalto, a CAIXA anuncia o cartão Construcard como incentivo ao setor de material de construção. A linha de crédito conta com R$ 7 bilhões de orçamento e espera beneficiar mais de dois milhões de pessoas.

O cartão Construcard é uma linha de financiamento da CAIXA destinada a pessoas físicas para construção, reforma ou ampliação de imóveis residenciais. A nova versão do Construcard apresenta novidades, como a possibilidade de aquisição dos mais modernos aparelhos de eficiência hídrica e energética, tais como equipamentos para sistemas de reutilização de água, fossas ecológicas, aquecedores solares, aerogeradores, equipamentos de energia fotovoltaica e de segurança residencial.

A CAIXA também assinou convênio com a Associação Nacional de Lojistas de Material de Construção (Anamaco) para desenvolver ações voltadas à retomada do crescimento do setor mediante parceria entre a CAIXA e as empresas associadas à Anamaco. Serão disponibilizados produtos e serviços em condições especiais para lojas de materiais de construção e o banco vai incentivar as vendas por meio do seu cartão Construcard.

Aceito em uma ampla rede, composta por mais de 80 mil lojas em todo o Brasil, o cartão Construcard pode ser usado na compra de qualquer tipo de material de construção, do básico ao acabamento, incluindo tijolos, cimento, pisos, revestimentos, louças, além de armários embutidos, piscinas, dentre outros.

O cliente conta com prazo de dois a seis meses para comprar tudo o que precisar e, durante este período, paga somente os juros dos valores que utiliza, podendo pagar o financiamento em um prazo de até 240 meses. O valor médio dos financiamentos é de R$ 14 mil e o limite varia de acordo com a capacidade de pagamento do cliente, não havendo valor máximo.

Para o presidente da CAIXA, Gilberto Occhi, o Construcard se agrega a diversas outras ações que o governo tem feito. “O apoio que estamos fazendo ao segmento é para que possamos retomar gradativamente o crescimento deste país, gerando novos empregos e desenvolvimento”, afirma.

Nova versão do Construcard

O Construcard apresenta inovações no processo de contratação e agrega novos serviços que trazem segurança, conveniência e comodidade aos seus usuários. O cliente agora recebe o Construcard no momento da contratação do financiamento, feito nas agências da CAIXA, e já pode realizar suas compras.

Além disso, recebe mensagens SMS com informações sobre as compras e o seu saldo disponível, além de poder baixar em seu telefone um aplicativo para consultas e realização de bloqueio e desbloqueio do cartão.

Como contratar

O financiamento pode ser contratado em qualquer agência da CAIXA. Para facilitar e agilizar ainda mais o processo, já estão pré-aprovados limites de crédito para mais de 400 mil clientes. Novos limites serão aprovados mediante demanda dos clientes interessados.