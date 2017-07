Bless reinaugura novo espaço

O salão de beleza Bless agora está em um novo ambiente para melhor atender os clientes. Sob comando de Fátima Teresinha Vieira, o espaço fica localizado na Rua Jorge Dariva, 1281 – sala 06, e conta com profissionais qualificados que oferecem serviços de maquiagem, depilação, luzes, corte de cabelo, microblading fio a fio, penteados, químicas, manicure e pedicure.

A Bless atua há seis anos em Osório e se tornou conceito em cuidados com a beleza. Um dos diferenciais são os horários flexíveis, com atendimento no horário do meio-dia e nas segundas-feiras. Outra novidade é a quick massagem, técnica de relaxamento muscular, que alivia o estresse do dia a dia com duração de 15 a 20 minutos a sessão. Horário de atendimento: de segunda a sábado a partir das 08:00 horas, sem fechar ao meio-dia. Agende o seu horário: (51) 3601 0333 ou (51) 99849275.

Texto e foto: Anelize Sampaio