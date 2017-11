Banho de mar assistido acontece em Capão da Canoa

Atividade será realizada nos dias 18 e 19 de novembro, a partir das 10h, gratuitamente

No próximo final de semana, dias 18 e 19 de novembro, a partir das 10h, acontecerá o banho de mar assistido para pessoas com deficiência, na beira-mar de Capão da Canoa. A atividade faz parte do projeto “Praia Acessível Para Todos”, e terá sua realização paralelamente a Copa Sul de Paraciclismo. Organização é da Ong Caminhadores com o apoio da Prefeitura de Capão da Canoa, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio.

Uma tenda será montada na orla, disponibilizando aos participantes cadeiras anfíbias, guarda-sóis, esteiras e cadeiras de praia. O banho assistido contará com a presença dos assistidos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capão da Canoa (APAE), alunos da E.M.E.F Especial Ana Maria Bauer Felício, membros da Associação das Pessoas com Deficiência de Capão da Canoa (APODECC) e o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (COMDIDEF).

Para os interessados, haverá uma capacitação para o banho de mar assistido no dia 17 de novembro, às 18h, na Associação JACUV, localizada na rua da Pescaria, n° 1000. Para mais informações entrar em contato com a APODECC (51) 9 8525-0244. Já nos dias 18 e 19 de novembro, as pessoas que quiserem tomar o banho deverão preencher fichas de cadastro na tenda.