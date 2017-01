Arquitetos trazem diferencial para Litoral Norte Gaúcho

O escritório Pelisser & Giacomelli Arquitetura abriu suas portas em Setembro de 2016, sob o comando dos arquitetos Cristiano Pelisser e Paulo Giacomelli. Formados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, os profissionais iniciaram sua parceria durante a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde desenvolveram diversos projetos acadêmicos em conjunto. Retornando para sua região de origem, o Litoral Norte, decidiram abrir o escritório voltado para a realização de projetos residenciais, comerciais, de interiores, paisagísticos, reformas, regularização de imóveis e consultorias.

Localizado na Avenida Major João Marques, nº. 370, sala 403, Centro de Osório, o escritório Pelisser & Giacomelli busca também trazer para a região um novo nicho de serviços, como compatibilização de projetos e coordenação de equipes para médias e grandes obras, com o intuito de reduzir custos e tempo de realização das construções. Para mais informações acesse o site www.pelissergiacomelli.com ou entre em contato através dos telefones (51) 99647 4174 (Cristiano) e (51) 98110 9016 (Paulo).