APAE Osório participa das Olimpíadas Estaduais

Na última semana, foi realizada a “XX Olimpíada Estadual das APAEs”, no complexo esportivo da ULBRA, em Canoas. Como sempre, apaE de osório se fez presente, juntamente com as APAEs de Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí e Três Cachoeiras. As quatro escolas foram representando o 12º Conselho (forma como as escolas são separadas por regiões do estado). Cerca de 30 alunos e seus professores representaram o Conselho, Osório mandou seis atletas e um professor. nestas olimpíadas foram disputadas 11 modalidades: atletismo, Basquete, Bocha adaptada, Capoeira, Futebol Sete, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Natação e Tênis de Mesa. Osório participou apenas da modalidade de atletismo. A escola subiu quatro vezes ao pódio. Daniel Rodrigues nos 100m rasos para Deficientes Intelectuais e Paulo Ricardo Oliveira,

no Lançamento de pelota até 10 metros para Deficientes de Membros Superiores, trouxeram as medalhas de ouro para a cidade. Já Danilo farias, nos 100m rasos para síndrome de Down, e Tatiane Antônio, no Arremesso de Peso para Deficientes Intelectuais, conquistaram as medalhas de bronze. Além dessas provas, os alunos atletas da apaE osório ainda disputaram as provas de 50m rasos para Paralisados Cerebrais, Arremesso de peso para síndrome de Down e salto em Distância. Completando a delegação osoriense Douglas Teixeira, Thiago Alminhana e este professor que vos fala (ou narra, melhor dizendo). a experiência foi ótima para todos! momentos mágicos como esses fazem com que todos esqueçam suas deficiências e limitações. As lembranças que ficarão na memória são de muito esforço nas competições, as brincadeiras entre os colegas e as novas amizades que se criaram.