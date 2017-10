Alunos e professoras da Escola Rural foram premiados na FEBIC

Os alunos Filipi Mesquita (Palmares do Sul), Kauê Mesquita (Palmares do Sul) e Valmor Araújo (Mostardas) juntamente com suas orientadoras Kátia Airoldi e Juliana Hogetop da Escola Rural de Osório receberam três premiações na II Feira Brasileira de Iniciação Científica (FEBIC). A feira é realizada pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica (IBIC), na cidade de Jaraguá do Sul em Santa Catarina, entre os dias 03 a 06 de outubro de 2017.

O projeto apresentado tem como título “Hidrogel e Microganismos: uma interação sustentável”, ganhou os seguintes prêmios: 1°Lugar no Eixo Ciências Agrárias e 1°Lugar da Feira no quesito Inovação Científica e uma credencial para representar nossa região, Estado e País na Genius Olympiad em Nova York nos Estados Unidos. O trabalho consiste na criação de um produto com a finalidade de reter água na agricultura, diminuindo a irrigação das plantas. Em suas redes sociais os autores e orientadoras agradeceram imensamente o apoio e incentivo da comunidade em geral e já contam com esse mesmo apoio para que possam novamente representar nosso país na feira em Nova York.